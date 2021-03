984 nye koronasmittede siste døgn – 80 færre enn for en uke siden

Nyheter





Ved midnatt natt til torsdag er det registrert 90.104 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.585 nye smittetilfeller i Norge. 4,4 millioner koronatester er til nå utført i landet.

520.067 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 263.784 personer har fått andre dose.

267 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

Ved Nordlandssykehuset er det for tiden tre personer som er innlagt, en færre enn dagen før. Alle tre er innlagt ved avdelingen i Bodø.

Ifølge statistikken til VG, som oppdateres daglig når tallene fra MSIS kommer, er det nå 119 aktive smittetilfeller i Nordland. Det vil si at personen er blitt smittet i løpet av de siste 14 dagene og fortsatt er i isolasjon. Det er en nedgang på åtte tilfeller fra dagen før. Ifølge statistikken til MSIS ble det registrert tre nye tilfeller onsdag i Nordland, men det tar ofte et par dager fra tilfellet er registrert lokalt, til den ender i statistikken til MSIS. Bodø står alene for 84 av de aktive tilfellene i fylket.

I Vesterålen er det seks aktive tilfeller, fire i Bø og to i Sortland.

Til sammen er 656 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

61,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.