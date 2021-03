Advarer om svindelforsøk

Nyheter





Selskapet opplyser i meldingen de har lagt ut, at det er noen som har opprettet en falsk profil i deres navn. Det er blitt sendt ut venneforespørsler og sendt meldinger fra den falske profilen.

Selskapet har også lagt ved et bilde av hvordan dette svindelforsøket foregår.

– Vi vil aldri be om personlige opplysninger eller be om noen form for registrering på Facebook fra våre kunder på slike måter, skriver selskapet i innlegget.

De ber sine følgere om å rapportere videre og ikke trykke på noe i meldingen, ei heller godt venneforespørsel fra den falske profilen.

I det siste har en rekke bedrifter og organisasjoner meldt om slike svindelforsøk. VOL skrev blant annet om Fæsterålen som opplevde at det ble opprettet falske arrangement i deres navn.