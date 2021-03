Bassenget på innlandet får fortsette

Nyheter

Saken gjaldt innsparingsbehov i Hadsel eiendom KF og Teknisk etat, på henholdsvis to millioner kroner og en million kroner. Hadsel eiendom har ved gjentatte anledninger sagt at rammene de har å jobbe med er for trange, og at dette i verste fall kan bety stengte dører, dårligere renhold og vedlikehold som på sikt vil bety at de kommunale byggene vil bli enda dyrere å vedlikeholde.