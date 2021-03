Gul beredskap i Bodø – grønn beredskap i Lofoten og Vesterålen

Nyheter

Nordlandsykehuset opplyser på sine hjemmesider om endret beredskapsstatusen for sykehuset i Bodø.

Sykehusene i Lofoten og Vesterålen er i grønt beredskapsnivå per i dag. Fredag er den ingen innlagte covid-19 pasienter ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes eller i Lofoten.

Fra sykehuset som betjener Vesterålen er det tidligere skrevet ut fem koronapasienter.

I Bodø er det tre innlagte pasienter med covid-19 og et korona-relatert dødsfall.

Skal møte som normalt

Covid-19 statusen i hele Helse Nord er at det er hittil har vært 18 smittede blant personeller, og at det per nå er fire som er smittet.

Totalt i helseforetaket har det per 25. mars blant personell vært 39 i karantene og isolasjon.

Ifølge ei pressemelding har sykehuset beredskapsplaner som beskriver hvordan en økning i antall pasienter skal håndteres, både med hensyn til personell og nedtak av planlagt aktivitet. Sykehusene iverksetter nå en delvis opptrapping i tråd med planverket, skriver man om økningen til gult beredskapsnivå for Nordlandssykehuset Bodø.

– Pasienter skal møte som normalt. De som eventuelt får utsatt sine timer, vi få direkte beskjed, opplyses det i pressemeldingen.