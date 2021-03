Krever gjenopptakelse av dom på syv års fengsel

En mann fra Vesterålen ble i tingretten i 2016 og i lagmannsretten i 2017 dømt til syv års fengsel for alvorlige seksuelle overgrep mot sin egen stedatter. Nå krever han at saken skal behandles av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.