Pålegger å holde fugler under tak på grunn av frykt for fugleinfluensa

Forrige uke bestemte mattilsynet at tamme fugler i Trøndelag og i alle fylker lenger sør måtte holdes under tak, for å hindre at en ny mer dødelig og smittsom variant av fugleinfluensa sprer seg. Nå er portforbudet utvidet til å gjelde i hele landet.