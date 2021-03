Nyheter

Fredag morgen publiserte VOL en artikkel som omhandlet en straffesak. Bakgrunnen for saken var at en mann fra Vesterålen ble dømt til syv års fengsel for overgrep mot egen stedatter. Mannen krever nå at saken skal behandles av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Artikkelen lå ute i flere timer før den ble avpublisert. Saken var ikke ferdig og skulle ikke vært publisert i den form den forelå. VOL beklager dette på det sterkeste.