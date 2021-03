Familien preget av opplevelsen, men takknemlig for all hjelp

Nyheter

Like etter klokken fire lørdags morgen våknet Madsen brått. Brannen, som startet i campingvogna, totalskadet også huset hans.

– Det har vært en traumatisk opplevelse, det kan man mildt sagt si. Vi klarte å berge oss raskt ut. Jeg oppdaget brannen selv og fikk vekket alle, sier Madsen, som forteller at han våknet av at det knitret og smalt utenfor veggen.

Politiet mistenker at brannen er påsatt Tidlig lørdag morgen tok en campingvogn fyr i Regine Normanns vei på Stokmarknes, der brannen spredte seg videre til et bolighus. Politiet mistenker at brannen er påsatt.

– Da var det antent i campingvogna og full fyr i veggen på utsida. Nå etter hendelsen er det ikke veldig artig å snakke om, sier Madsen, som er preget etter det som har vært en forferdelig opplevelse.

– Superkjapt på plass

Til alt hell fikk han vekket alle i familien og de kom seg fort ut. Madsen er i ettertid takknemlig både ovenfor Hadsel brann og redning for rask bistand, og for personer som kom til brannen og sørget for å hjelpe til.

I huset var også en leieboer. En person som kom til stedet fikk vekket og evakuert leieboeren.

– Han kom til og fikk vekket leieboeren og han møtte oss i døra etter at han hadde fått opp leieboeren og fått henne ut. Brannvesenet var superkjapt på plass. De har vært til kjempehjelp, sier Madsen.

– Vi fikk evakuert tidlig Sten-Håvard Johannessen, Overbrannmester Hadsel Brann og redning, sier til VOL at brannmannskapet fikk rask kontroll på boligbrannen på Stokmarknes lørdag morgen.

Får hjelp

Han retter en takk til brannvesenet for innsatsen. Hadsel kommune har satt opp kriseteam som nå ivaretar familien.

– Vi har fått tilbud om hjelp og alt slikt, og har vært i kontakt med teamet. Vi har det greit og har plass å være, så etter forholdene har vi det bra, sier han.

Madsen forteller at hendelsen har vært svært krevende.

– Vi har mistet alt. Et lysglimt i det hele var at brannvesenet hadde klart å berge ut gullfiskene. Sønnen min hadde akkurat fått seg gullfisk. Vi var tidligere i uka og kjøpte dem og ordna akvarium, og vi var så bekymret for de tidligere på formiddagen. De lever i beste velgående her, sier Madsen.

Ettersom ei campingvogn i samme gate også brant 150 meter unna, mistenker politiet ildspåsettelse. Det har også vært et innbruddsraid i biler og garasjer i løpet av natta.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.