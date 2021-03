Ungdomsbedrift fra Hadsel vgs er best i Nordland

Nyheter

– Dette var veldig overraskende, vi er storfornøyd! Det viser at vi har et produkt som har stort potensiale, og at næringslivet også har tillit til det. Vi har stor tro på at spillet vårt kan bidra til økt kunnskap livredning for neste generasjon. Det som lekes eller spilles, fester seg godt hos de små – og hvorfor ikke lage et spill med et så viktig tema, sier Brage Olsen Lind, daglig leder i Cor Meum UB, i en pressemelding fra Ungt Entreprenørskap Nordland.