Oliver og Håvard fikk prøve seg hos Deadline Media: – Det er jo en liten overgang

– Det er veldig fint å være i utplassering hos Deadline. Vi har hatt noe å gjøre nesten hele tiden, sier Rødsand.

Bergland og Rødsand søkte seg til Deadline fordi de tidligere har sett på oppdrag de har gjort. I tillegg til at de arbeider med ting som disse to kunne se for seg å jobbe med selv

Begge to er enige om at de ansatte er veldig imøtekommende og at det er god oppfølging.

Forskjellig arbeid

Dagene deres består av mye variert arbeid.

– De første dagene var vi på et fjell og filmet en ganske stor reklamefilm. Der jobbet vi med «behind the scenes» materiale, bilde og video, sier de to guttene.

I tillegg har de hatt hjemmekontor til redigering og jobbet med TikTok-kontoen til Fæsterålen, festivalen som arrangeres av Deadline.

Det de synes har vært morsomst til nå er å være med opp på fjellet og se hvordan en større filmproduksjon foregår, mens det vanskeligste har vært overgangen fra en skolehverdag til å være i praksis.

– Det er jo en liten overgang, det er mer praktisk arbeid vi jobber med her. Vi holder jo ikke på med andre skolefag nå, sier Bergland og Rødsand.

Rødsand og Bergland kunne definitivt tenkt seg til å jobbe hos Deadline senere. De synes det er veldig fint å se hvordan det er å jobbe i bedriften.

Kryr av talenter

Bergland synes det er positivt at de får muligheten til å være i praksis, og få sjansen til å få vist seg frem. I tillegg til at man får kontakter som man kan bruke videre til jobbsøking.

– Man får sjansen til å se om dette er en arbeidshverdag man har lyst til å fortsette med eller ikke, sier han.

Rødsand syns det er kjekt at de lokale bedriftene åpner opp for at man kan komme og få se hvordan arbeidsplassene funker

Planen til de to guttene er å søke lærlingeplass etter videregående, og de kommer til å prøve å søke seg til Deadline hvis de får sjansen.

– Bra for både oss og dem

Martin Meisterlin, som er daglig leder hos Deadline, sier at selskapet setter stor pris på å ha elever i praksis.

– Det er bra for både oss og for dem. De lærer seg litt om hvordan vi jobber, og hva vi forventer, sier Meisterlin.

Han sier videre at det er viktig for dem å lære seg mer om hvordan den yngre gruppen tenker. Det tar de med seg videre i sine produksjoner.

– Utplassering er en mulighet for oss til å oppdage nye talenter, for det kryr det av i Vesterålen, sier han.

Artikkelforfatter Celine Hansen er også elev på Medieproduksjon på Hadsel videregående skole, og er i praksis hos VOL.