Politiet ber om hjelp etter flere branner og tyverier i regionen

Det skriver politiet Erling Johannessen, etterforskningsleder i Nordland politidistrikt, i en pressemelding søndag.

– Politiet etterforsker flere branner som har skjedd denne helga i Vesterålen, skriver Johannessen.

Dette er hendelsene politiet etterforsker:

Natt til fredag 26. mars, cirka klokken 05:30, ble det meldt om brann i en campingvogn på en privatadresse i Lilleheia på Sortland, hvor en campingvogn brant opp. Det var fare for at et nærliggende hus også ville bli overtent.

Natt til lørdag 27. mars, cirka klokken 04:00, ble det meldt om brann i en campingvogn på en privatadresse i Regine Normanns vei på Stokmarknes. Også her brant det i en campingvogn, som spredte seg til et hus som ble totalskadd. Det ble under slukningsarbeidet her oppdaget brann i en annen campingvogn, i Nordnesveien. Denne brannen ble slukket før vognen ble totalskadd. Det skal også ha skjedd tyverier fra kjøretøy og eiendommer i samme tidsrom.

Tidligere samme natt, altså natt til lørdag, cirka klokken 02:00, brant det i en bil på Øksnes, noen kilometer sør for Rødsand. I nærheten av denne bilbrannen er det også gjort innbrudd i en hytte.

– Politiet ønsker at publikum som har kameraovervåking på eller ved eiendommene sine i nærliggende områder, sjekker disse for relevante opptak i de aktuelle tidsrommene. En del personer har også overvåking knyttet til kjøretøyene sine, hvor opptak startes ved bevegelse rundt kjøretøyet. Opptak gjort under kjøring i områdene med "dashcam" er også av interesse, skriver politiet.

De ber som besitter relevante opptak, bes om å ta kontakt med politiet på tlf 02800, for bistand til sikring av filmene. Politiet kan også tipses på politiet.no