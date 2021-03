Anmeldes etter nabokrangel

Nyheter





Politiet meldte om nabokrangelen på sin Twitter-konto før klokka 05.00 mandag morgen.

I meldingen opplyser politiet at de har rykket ut til en privat adresse på Melbu etter at det er rapportert krangling mellom naboer, og at politiet da jobbet med å kartlegge hva som har skjedd.

Ved 06.00-tiden fulgte politiet opp son første melding med en oppdatering.

Den mistenkte i saken skal ha slått i en dør, eller dyttet til døren slik at den andre parten fikk døren i ansiktet. Den fornærmede måtte ha legetilsyn etter hendelsen, men skal ikke være alvorlig skadet, ifølge politiets melding.

Politiet har opprettet en anmeldelse på forholdet.