989 nye koronasmittede siste døgn – 107 færre enn for en uke siden

Nyheter





Ved midnatt natt til tirsdag er det registrert 94.139 koronasmittede personer her i landet siden februar 2020, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tirsdag i forrige uke ble det registrert 1.096 nye koronasmittede, som var det nest høyeste antall smittede som er registrert siden pandemien startet. Det høyeste døgntallet var 17. mars med 1.156 meldte tilfeller.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.104 nye smittetilfeller i Norge. 4,5 millioner koronatester er til nå utført i landet.

Tekniske problem med vaksinetall

I alt 615.566 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viste FHIs statistikk mandag. 271.308 personer har fått andre dose.

Det er for tiden tekniske problemer med statistikken for koronavaksinasjon. Problemene gjelder oppdatering av data i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

– Dette medfører at koronavaksinasjonsstatistikken ikke oppdateres før problemet er løst. Vi antar at oppdateringen vil være i orden igjen i morgen tidlig, opplyste Folkehelseinstituttet mandag kveld.

93 aktive tilfeller

I Nordland var det for et par uker siden opp mot 200 personer som var i isolasjon med aktive smittetilfeller, som spesielt var knyttet til det massive utbruddet i regionen rundt Bodø.

Antall aktive tilfeller i Nordland, som vil si tilfeller der smitte er påvist de 14 siste dagene, har gått betydelig tilbake. På den siste oversikten til VG og Folkehelseinstituttet er det registrert 93 aktive tilfeller i Nordland. Oversikten var oppdatert ved midnatt.

Det er fortsatt seks registrerte tilfeller med personer som er bosatt i Vesterålen, fire i Bø og to i Sortland.

Oversikten fra Folkehelseinstituttet tar for seg den smittedes folkeregistrerte hjemkommune. Den smittede kan bo et annet sted, men likevel vil den telle for hjemkommunen på statistikken.

Flere innlagt på sykehus

Mandag var 285 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var ti flere enn dagen før.

Ved Nordlandssykehuset var det tre personer som var innlagt med korona-relatert sykdom mandag. Ingen av disse er innlagt i Vesterålen, alle ved avdelingen i Bodø.

Til sammen er 660 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

Litt over 61 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.