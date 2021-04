Så mange vaksiner ventes de to neste ukene

Nyheter

I Vesterålen er det mellom mellom 12 og 16 prosent av befolkningen som har fått minst en vaksinedose av koronavaksinen, mens det er mellom fem og åtte prosent som er fullvaksinerte og har fått begge vaksinedosene.

Men en kan tro at disse tallene kan bli justert mye opp i løpet av uke 14 og 15. Da ventes det nemlig en kraftig økning i mengden av vaksiner som ankommer vaksinekontorene i Vesterålen.

I uke 11 var det ifølge oversikten til VG 366 vaksinedoser som ble fordelt mellom kommunene i Vesterålen, der Sortland for eksempel endte opp med 102 doser. I uke 13 var dette steget til 510 doser totalt og 150 doser til Sortland.

De to neste ukene vil dette øke enda mer og tallene vil mer enn fordobles, om alt går som planlagt. Antallet vaksiner ble justert ned da vaksinestrategien ble endret for noen uker siden, men mer tilgang på vaksiner gjør at kommunene nå får utlevert flere doser.

De to neste ukene skal 1.950 doser leveres til Vesterålen og Lødingen, fordelt på 888 i uke 14 og 1.062 i uke 15.

Totalt viser oversikten at det har kommet 8.998 vaksinedoser til Vesterålen siden nyttår og starten på korona-vaksineringen.





Slik fordeler dosene seg de to neste ukene:

Kommune Uke 14 Uke 15 Sortland 282 336 Hadsel 222 264 Andøy 126 156 Øksnes 120 144 Bø 72 90 Lødingen 66 72