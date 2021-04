Betydelig snøskredfare påskeaften

Nyheter

Det melder varsom.no.

Lørdag ventes det et nytt væromslag til sørvestlig retning.

– Nysnøen fra torsdag og fredag kan bli fuktet og våte naturlig utløste skred ventes. Over mildværsgrensen kan det være ustabile fokksnøflak som er lette å løse ut. Vær oppmerksom på at snødekket i lavlandet består av våt, grovkornet snø og ferdsel er krevende, melder nettstedet.

Varsom.no råder folk til å unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader, samt utløpssoner, der det er våt overflate. Der det er tørr overflate råder de fjellfarende til å unngå terreng som er brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpssoner under slikt terreng.

Det meldes at det på grunn av våt snø kan oppstå flakskred på mellom 200-600 meter over havet. Det er også fare for flakskred som følge av fokksnø over 600 meter over havet.

Søndag er snøskredfaren ventet å være moderat, gult nivå 2, med lokalt ustabile forhold i høyden.

Dersom du skal ut på fjelltur påskehelgen, vær varsom og ikke ta sjanser.