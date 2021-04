Fagdommeren ville frifinne, ble dømt

Nyheter

Vesterålen tingrett har dømt en relativt ung kvinne fra en kommune i Vesterålen på tre av fire tiltalepunkter, men har frifunnet henne for et bruksbilstyveri. Hun ble imidlertid dømt for bilkjøring i narkotikarus, bilkjøring uten førerkort og besittelse og bruk av narkotika.