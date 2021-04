Nyheter

Ifølge tiltalen er skal mannen ha tatt i mot et nettbrett som han ifølge politiet måtte skjønne stammet fra et tyveri. Mannen må også svare for politiets beslag av to gram amfetamin og at han tok med seg et skytevåpen på biltur. Mannen brøt seg dessuten inn på et legekontor. Han skal dessuten ha hetset en politimann på arbeid, alt i følge tiltalen fra Nordland politidistrikt.