Utforkjøring på Austvågøy

Nyheter





Det er politiet som melder om utforkjøringen på sin Twitter-konto.

Ifølge meldingen har ulykken skjedd på ved Jenslibukta på E10 på Austvågøy. Ulykken skal ikke ha skjedd så langt unna kommunegrensen mellom Hadsel og Vågan.

Den første meldingen fra politiet går ut på at det ikke er meldt om noen personskader på de involverte. Det skal ha vært fem personer i bilen. Nødetatene er på vei, meldes det fra politiet like over klokka 17.30 tirsdag ettermiddag.

Meldingen forteller også at det ikke er noe hinder for trafikken forbi stedet.