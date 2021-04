Frykter ikke vedtak om storflyplass

Nyheter

Ifølge statlige utredninger ligger det an til å bygge ny storflyplass på Leknes i Lofoten. Planene på Leknes vil gjøre det mulig å ta ned direktefly fra Oslo til Lofoten. En foreløpig beregning har havnet på en kostnad på rundt 2,5 milliarder kroner. Utbygging på Leknes vil medføre at flyplassen i Svolvær blir lagt ned. For Hadsel kommune vil det kunne bli tøffere å få gehør for lengre rullebane på Stokmarknes lufthavn.