Ba om fengsel for ulovlig våpen, narko og andre forhold

En vesterålsmann stod i dag tiltalt i Vesterålen tingrett for fem ulike forhold, blant annet for oppbevaring av narkotika, innbrudd og for å ha hatt med våpen på offentlig sted. Aktor ba om 120 dager fengsel mens forsvaret ba retten behandle tiltalte på mildest mulig måte.