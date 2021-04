Fiberbrudd setter flere basestasjoner ut av drift

Nyheter





Det er et fiberbrudd i Andøy kommune som sørger for at fem basestasjoner sør i Andøy er nede og ute av drift. Det opplyser Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, til VOL.

Amundsen opplyser like før klokka 16.30 at de ikke har kommet frem til bruddstedet, eller fått lokalisert hvor det aktuelle bruddet har funnet sted.

– Vi vet at fra Dverberg og nordover skal det være i orden, det samme fra Bleik og nordover til flystasjonen og sentrum. Men fra Risøyhamn og vestover mot Nordmela er det brudd og fem basestasjoner er nede for øyeblikket, opplyser Amundsen.

I tillegg er også basestasjonen ved Stø i Øksnes ute av drift av samme årsak.

– Før vi får målt oss frem til bruddstedet er det vanskelig å si noe om rettetid. I beste fall er det tilbake i kveld, men det er vanskelig å si noe om nå, forklarer Amundsen.