Fire positive tester i Sortland etter påske

Nyheter

Røkenes understreker at det ikke er grunn til å tro at smitten har spredd seg i samfunnet.

«Det har vært få nærkontakter, alle har vær veldig flinke til å holde seg i ro innendørs mens de ventet på testsvar og jeg forventer ikke noe utbrudd av disse positive testene. Alle fire har forbindelse med reiseaktivitet, de har det greit og får den oppfølgingen de skal ha fra kommunen», står det i pressemeldingen.

Hun oppfordrer alle til å unngå unødvendig reising, å holde minst to meters avstand, passe på å ha god håndhygiene og å ta en telefon eller to til de som er ensomme under pandemien.

Økte vaksineleveringer

Når det gjelder vaksinering skriver Røkenes dette: ¨

«Det er varslet økte vaksineleveringer fremover, og vi har fått bekreftet dette for neste uke. Vi vaksinerer prioriteringsgruppe 4 nå. Jeg er optimistisk på at vi vil motta disse økte leveransene en god stund fremover og da kunne tilby vaksine til stadig flere. Minner om at alle som ønsker vaksine må registrere seg for dette via kommunens hjemmeside og så vil de få tildelt time når deres plass i køen er kommet».