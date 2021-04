Kommunedirektøren i Sortland vil selge Kunstnerhuset til nytt ideelt selskap

Som VOL tidligere har omtalt har det ideelle selskapet Gerdas Hus - Kunstnerhuset AS bydd en halv million for Kunstnerhuset på Sortland. Nå går Kommunedirektøren inn for at kommunen skal godta budet, selv om det er langt under takst.