Norsk sjømat med solid inngang på 202

Likevel er det historiens nest beste resultat i et første kvartal, viser tall fra Norges sjømatråd. For mars isolert sett eksporterte Norge sjømat for 10,9 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 13,5 prosent fra sammenlignet med mars i fjor.

– Norsk sjømateksport har totalt sett hatt en solid inngang på 2021. Det skyldes først og fremst at vi har hatt en sterk økning i eksportverdien i mars, og da særlig for laks. Takket være et rekordhøyt volum er lakseeksporten i mars den høyeste som er registrert i en enkeltmåned, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Lakseeksport fot 18 milliarder kroner

Totalt eksporterte Norge 297.200 tonn laks for 18 milliarder kroner i første kvartal i 2021 og 108.200 tonn laks for 7,2 milliarder kroner i mars alene.

– Til tross for at koronapandemien fortsetter å prege sjømatmarkedene, er det gledelig at eksportverdien for norsk sjømat aldri har sett en sterkere mars enn i år. Sjømaten vår er ettertraktet i hele verden, og bak tallene står en tilpasningsdyktig næring med flinke folk i alle ledd, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Nedgang for skreien

Samtidig erkjenner Norges sjømatråd at det fortsatt er utfordrende tider for deler av sjømatnæringen

– Dette gjelder særlig eksporten av torskeprodukter, som for eksempel fersk skrei og klippfisk, sier Renate Larsen.

Det ble eksportert nesten 30.000 tonn torsk i løpet av første kvartal i år. Av disse var kun 3.900 tonn skrei, noe som vil si at volumet falt med 17 prosent og verdien med 64 millioner kroner, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Verdien for eksporten av klippfisk falt med 162 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor, selv om Norge eksporterte 23.000 tonn til en verdi av 996 millioner kroner. Noe som er en volumsøkning på 4 prosent.