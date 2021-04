Blir mer korrekt sanntid på bussene i Lofoten og Vesterålen

Nyheter

Da Boreal startet det nye anbudet i Lofoten og Vesterålen ved nyttår, ble det samtidig innført sanntidsinformasjon for alle bussene i området. I en pressemelding skriver Nordland fylkeskommune at det har vært noen problemer med upresis informasjon, men at systemet er i ferd med å bli forbedret.