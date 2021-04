Nyheter





I en pressemelding og artikkel på kommunens nettsider opplyses det om det positive testen.

Kommunen melder om at den som har testet positivt tilhører en gruppe utlandet som for tiden er i Andøy i forbindelse med et arbeidsoppdrag.

- Gruppen ble testet rutinemessig ved ankomst og en person har testet positivt, opplyser kommunen.

Personen som avla positiv test er satt i isolasjon, mens resten av gruppa er satt i karantene.