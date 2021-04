481 nye koronasmittede personer siste døgn – 211 færre enn for en uke siden

Nyheter





De siste sju dagene er det registrert til sammen 5.098 nye smittetilfeller i Norge men tallene har falt jevnt og trutt denne uken. Fredag ble det registrert 759 nye koronasmittede i Norge, torsdag ble det registrert 878 og onsdag var tallet 933.

Ved midnatt natt til søndag var det registrert 103.200 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall. Til nå er det gjennomført nesten 5 millioner koronatester her i landet.

I alt 835.970 personer har nå fått første dose av koronavaksinen, og 295.358 personer har fått andre dose.

Lørdag var 280 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én færre enn dagen før. Til sammen er 684 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast. 62,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 15 dødsfall i Norge.

I Vesterålen er ingen personer innlagt på sykehus. Heller ikke de andre avdelingene til Nordlandssykehuset, i Lofoten og Bodø, hadde noen innlagte. Det går frem av oppdateringene på Nordlandssykehusets nettsider.

Lørdag ble det også kjent at Andøy hadde fått sin første positive koronatest siden slutten av januar, mens det på Sortland ble meldt om en ny smittet. Dermed er det i alt fem smittede i Sortland, etter at det tidligere i uka ble kjent at fire personer hadde avlagt positiv test. Det bringer det totale antall smittede i Vesterålen opp i seks.

Ifølge VGs oversikt over smitten i Norge, er det nå 40 personer i Nordland som har aktive smittetilfeller, som vil si at de har blitt smittet i løpet av de siste 14 dagene og er i isolasjon.