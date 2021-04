Regjeringen vil masseteste skoleelever i smitteutsatte kommuner. Helsesjef i Sortland: – Vil ikke være en stor utfordring

Regjeringen har bestemt at skoleelever i kommuner med høyt smittepress skal testes ukentlig for korona fra midten av april. Helse- og sosialsjef i Sortland, Sture Jacobsen, mener kommunen er godt rustet til å gjennomføre et sånt opplegg om det skulle bli nødvendig.