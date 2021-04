Gullsmedranet: Utlover dusør til tipset som fører til at saken blir oppklart

Innehaver Diana Andreassen ved Smykkeskrinet på Myre sier hun ennå ikke har full oversikt over hvilke verdier som er stjålet. Men at det er gull for mange hundre tusen kroner, er et faktum. Nå utlover butikken dusør til den som tipser slik at saken blir oppklart.