Helsenorge advarer mot svindelforsøk

Helsenettstedet, som formidler informasjon fra myndighetene til innbyggere og pasienter i Norge, skriver på sine nettsider at e-postene og tekstmeldingene ikke må besvares.

– Helsenorge vil aldri be om kredittkortinformasjon og sikkerhetskoder via sms eller e-post. For å være trygg, logg deg alltid inn via helsenorge.no, oppfordres det på nettsiden.

De falske e-postene er et forsøk på svindel gjennom å hente inn navn og kredittkortinformasjon fra innbyggere. Lenken som følger med e-posten går til en falsk nettside som utgir seg for til ID-porten som er pålogging for Helsenorge.

Dette må folk gjøre hvis de har mottatt forsøk på e-post-svindel:



Ikke oppgi noe av informasjonen det bes om, og la vær å svare på sms eller e-post som man er usikker på. Trykk ikke på lenker eller vedlegg, men slett e-posten.

Hvis du har gitt kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en slik falsk e-post, sperr kort og konti så raskt som mulig.

Norsk helsenett, som har ansvaret for Helsenorge, og Digitaliseringsdirektoratet, som har ansvaret for ID-porten, ser alvorlig på slike svindelforsøk og politianmelder disse.