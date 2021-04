Byggeprosjekter skal under lupen

Nyheter

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Hadsel kommune har tilfredsstillende rutiner for styring av større investeringsprosjekter, fra beslutningsgrunnlag utarbeides frem til ferdigstilt prosjekt. Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom det avdekkes mangler og forbedringsområder som kan bidra til å sikre at håndteringen av fremtidige investeringsprosjekter skjer i henhold til regelverk og beste praksis, heter det i sakspapirene til møtet.