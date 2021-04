Ombudet: Etnisk praksis kan være lovstridig

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at praksisen med egne regler for ikke-norske sesongarbeidere ved Vinmonopolet på Myre kan være brudd på straffeloven. Samtidig slår Vinmonopolet fast at ingen kunder skal vurderes etter etnisitet eller opprinnelse i butikkene deres. Nå varsler Vinmonopolet endringer ved avdelingen på Myre.