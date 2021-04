Dette foreslår kommunen å gjøre med travbanen på Jennestad

Nyheter

– Det er nå på det rene at kommunen ikke selv har behov for eiendommen hvor travbanen ligger. Det er videre på det rene at andre ønsker/har ønsket å disponere eiendommen. Det bør derfor gjøres en avklaring på hva kommunen ønsker at travbanen skal benyttes til i fremtiden, skriver kommuneadministrasjonen i sin vurdering.