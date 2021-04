Gulstadøya: Fant plass til 50 bygg mellom kulturminnene

Nyheter

Mulighetsstudien, som er bestilt av Hadsel kommune, sier at Gulstadøya har et stort potensiale for utvikling, samtidig med at automatisk fredede kulturminner kan bevares gjennom strenge bestemmelser. Studien anbefaler Hadsel kommune å innlede dialog med Nordland fylkeskommune. VOL kjenner til at slike møter er planlagt. Utsikten fra boligene omtales som spektakulær.

Kan bli 200 boliger

Kommunedirektør Ola Morten Teigen sier til VOL at mulighetsstudien gir rom for mellom hundre og to hundre boenheter på Gulstadøya, det vil si fire boenheter per bygg.

– I forhold til det kommunen har sett for seg, er dette «nok» i den forstand at det må være noe grønt og plass til kulturminner også. Jeg tror en løsning i tråd med mulighetsstudien ville gitt en god løsning for alle parter. Det er bra at folk får se illustrasjonene, slik at lokalbefolkningen får sett det i god tid før det kommer til behandling og høring. Jeg vil gjerne ha innspill så tidlig som mulig, sier Teigen til VOL.

Trenger buffersone

Arkitektene skriver i sammendraget i studien at boligarealer nær automatisk fredede kulturminner bør ha en buffersone på fem meter. Andre registrerte krigsminner bør kartlegges, heter det.

I det sentrale boligområdet midt på øya mener arkitektene at bebyggelsen vil ligge godt i terrenget, og vil i liten grad være synlig fra fjorden når man er på avstand. Her bør det helst bygges med flatt tak.

Mulighetsstudien viser til at utbyggingen vil danne grunnlag for steds- og næringsutvikling på Melbu. Det nevnes også at kyststien bør få ny trasé gjennom byggefeltene, slik at allmennheten får tilgang til sjøen, særlig i felt A og D.

– Der kan det legges til rette for utkikkspunkter med benker og grillplass for bruk av turgåere, huseiere og andre, heter det.

I studien tar man også høyde for å sette av grønne fellesarealer som skal sikre gode forbindelser og naturopplevelser for alle.

Bestemmelser

Videre går det fram at man gjennom reguleringsbestemmelser kan gi en unik mulighet til å definere spesifikke krav til utformingen. Det foreslås å skape et helhetlig preg på området, uten at det blir konformt. Bestemmelsene kan også bidra til å sikre automatisk fredede kulturminner. En mulighet er å velge en byggestil som harmoniserer med terreng, kulturminner og grønnstruktur.

– Her er det mulighet for spennende diskusjoner med kommunens planavdeling og politikere, før man velger gode reguleringsbestemmelser som ivaretar kulturminner, grønnstrukturer, ny bebyggelse og anlegg, skriver arkitekt Hernan Vasquez hos HR Prosjekt AS i mulighetsstudien.

Det går fram at kollene på Gulstadøya ikke bør bebygges, men være tilgjengelig for befolkningen. Her kan det være utkikksplass og eventuell bålplass. Ved å la husene følge landskapet, kan man forsterke landskapstrekkene og gi et mer dempet og harmonisk inntrykk, skriver Vasquez.

I en annen del av studien antydes det at deler av boligene kan være på opptil tre etasjer høy. Det ligger best til rette for det på Gulstadholmen, som ligger nordvest på øya. Dette ansees som det beste området for boligbygging. Et samspill mellom bolig og næringsbebyggelse nevnes også som en mulighet på denne delen av området.