Nyheter





Via sin Twitterkonto meldes det fra politiet i Nordland at det har vært avholdt en trafikkontroll på Sortland.

Resultatet av kontrollen ble at fem bilførere fikk hvert sitt forenklede forelegg, alle for å brukt mobiltelefon under kjøring.

Det betyr at politiet sørget for totalt 25.000 kroner til staten onsdag ettermiddag, ettersom boten for å bruke mobiltelefon under kjøring er på 5.000 kroner.