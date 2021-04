Overskudd på 18,3 millioner kroner for Bø: – Har aldri opplevd det før som politiker

Ekstraordinære inntekter står for det som blir et pent overskudd for 2020 for Bø. Penger fra havbruksfondet og fra strømsalg i Vesterålskaft er med på å gi et resultat på over 18 millioner kroner.