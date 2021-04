Avventende glede for Skagens FOT-status

Regionrådsleder Hugo Jacobsen er glad for at Skagen snart er inne på ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene. Om ett år overtar fylket dette ansvaret, og Jacobsen mener det viktigste nå er å sikre at Skagen beholder FOT-statusen etter overtakelsen.