Ber folk om å varsle dersom de skal brenne bål

– På grunn av det fine været, er det mange som benytter muligheten til å brenne bål i dag. Vi ber de som gjør det, om å varsle om bålbrenning via vårt publikuimsnr, sier Bent Christer Osbakk ved 110-sentralen.

Osbakk understreker at bålforbudet i skog og mark gjelder mellom 15. april og 15. september, men at brannvesenet ikke kan nekte folk å brenne bål dersom det foregår i kontrollerte former.

Det er disse tilfellene 110-sentralen vil vite om. Ifølge Osbakk handler det om at brannvesenet har oversikt.

– Dersom vi vet om hvem som brenner bål, og hvor, slipper vi unødvendige utrykninger. Brenning av bål kan forveksles med brann på lang avstand. Når vi vet hvem som brenner, har vi kontroll på situasjonen, slår Osbakk fast.

Brannvakta ber folk om å benytte seg av publikumsnummeret 75 54 68 50 ved varsling av bålbrenning.