Nyheter





Søndag sendte Kystvakta et redningshelikopter fra KV Nordkapp i forbindelse med at en skiløper i Nordkjosbotn hadde falt og skadet. seg.. Redningsmannen var utstyrt med et såkalt bodycam og filmet bergingen. Videoen av bergingsaksjonen kan du se øverst i saken.