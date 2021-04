Nyheter





Det er politiet som melder om dette på sin Twitter-konto.

Ifølge meldingen kjørte en personbil av ved Skogly i nærheten av Stokmarknes i natt. Bilen rullet så rundt.

Politiet opplyser at den 18 år gamle sjåføren var uskadd etter hendelsen og at det ikke var noen flere involvert. Bilen var ikke til hinder for øvrig trafikk etter uhellet.

Det er ikke mistanker om promillekjøring, men politiet oppretter trafikksak etter hendelsen, meldes det.