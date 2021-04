– Deler av Bø-veien er i ferd med å gå i oppløsning

Nyheter

Kommunestyret i Bø sluttet seg helhjertet til rådmannens anbefaling, om at Bø kommune deltar i arbeidet med Veipakke Vesterålen.

Med Veipakke Vesterålen skal man få utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for prioritering av fylkesveiene i regionen. Vesterålen regionråd skal koordinere felles finansiering av utredningsarbeidet som skal beskrive både utfordringer og utviklingsmuligheter knyttet til fylkesveistrekningene.

20 kroner per innbygger

Kommunen skal bidra med 20 kroner per innbygger i tilskudd til dette arbeidet i 2021, totalt et beløp på 51.520 kroner. Kommunestyret slo også fast at Bø kommune velger Straumsnes til å være sitt startpunkt for Veipakke Vesterålen i Bø.

– Målet er å få opp-prioritert veiene i regionen, i et samarbeid med næringslivet i regionen og de enkelte kommunene. Intensjonen er at vi forhåpentligvis skal få fortgang i at vi skal få bedre fylkesveier, sier ordfører Sture Pedersen.

I veipakken er det først og fremst tenkt på hovedinnfarts-åra til den enkelte kommune.

– Vi starter ved Straumsneskrysset, ei oppgradering av veien derfra og til Sortland. Slik at starten ikke blir fra Kråkberget eller Ryggedalen, sa han i en definisjon av Bø-veien, hvis offisielle navn er fylkesvei 820.

Siger ned i grøftene

Guttorm Veabø (SV) hadde kommentarer til selve saken.

– Det er viktig at Vesterålen er på banen, fordi vi har som alle vet stor næringstrafikk, særlig fra fiskeri og oppdrett. Veiene er ikke dimensjonert for en slik tungtrafikk, det ser vi nå langs hovedveien, sa Veabø og nevner strekningen fra Straume til Riskrysset og Rottåskrysset der han sier veien faktisk er i ferd med å få i oppløsning.

– Her må det allerede nå tas et initiativ opp mot veimyndighetene for å få istandsatt veien, fordi mange reagerer på standarden og har problemer med å kjøre. Det som skjer når veien er så dårlig er at selve veikanten på en måte siger med i grøftene. Da er det et stort problem for trailerne og tungtrafikken, sier Veabø.

Også for privatbilister kan veien by på utfordringer, og SV-representanten mener det er på høy tid at veiene i Vesterålen blir rustet opp.

– Initiativet er veldig bra, men vi må følge det opp alle sammen og gjøre så godt vi kan for å få bevilget mer penger. Det er et vedlikeholdsetterslep, og vi ser for oss at det allerede til høsten blir ei opptrapping av veier som også vil gagne Vesterålen, sier han.

– Føler vi er kommet dårlig ut

Viggo Johnsen (Sp) mener både utbedring og vedlikehold trenges sårt. Han pekte på at Bø er kommet dårlig ut når det gjelder sommervedlikehold i år.

– Jeg kjører fra Bø til Øksnes hver dag, og kan si at den dårligste strekninga i Bø er fra Røddet og godt inn i Ryggedalen. Riskrysset, Høgmyran og veien utover til Hovden kan tas med for å gjøre lista litt lengre. Men det kommer ikke én meter med asfalt, sier Johnsen.

Øksnes er på sin side kommet godt ut i fjor, og får halvparten av ekstrabevilgningen som kom for kort tid siden til Alsvågveien.

– Jeg er ikke misunnelig, men føler at vi kommer dårlig ut. Det er ikke kritikk mot noen, men klarer vi å rapportere inn? Tidligere var det teknisk etat som rapporterte inn, og man hadde fellesmøter der man valgte å prioritere. Det er veldig viktig at vi klarer å synliggjøre hva vi trenger. Øksnes har mer sjømat å transportere enn det vi har, men vi har trailere og lastebiler med grus og fyllmasse som går ut av Bø siden vi har en stor entreprenør som jobber i andre kommuner. Blir det tatt med i statistikken, spurte han.

– Jeg er helt sikker på at den trafikken gir et helt annet bilde, enn om vi bare konsentrerer oss om sjømattransporten, sa han.

Fylkesrådet, og fylkesråd for samferdsel er de som står for prioritering av vedlikeholdet.

– Ingen av de er rundt omkring og ser på hvor hullene er. Og enkelte steder holder veien på å gå i oppløsning, påpeker Johnsen.

Trailere i skytteltrafikk

Lill Tove Jacobsen (SV) tok opp veien til Skårvågen, der trailerne går i skytteltrafikk samtidig som veien er så smal at man må bruke private avkjørsler for å passere møtende trafikk.

– Der var gjort noe på veien for ei kort stund siden, men den er altfor dårlig. På denne pakken ligger ikke veien direkte inne, men vi vet om den og jeg skal jobbe for den, sa Sture Pedersen, som oppfordret Senterparti-representantene, som har fylkesråden for samferdsel fra sitt parti, til å gjøre det samme.

– Tidligere har det vært brukt masse fylkeskommunale kroner på Bø-veiene, men akkurat i år er vi ikke en av vinnerne. Det har hendt at de plutselig er i gang med asfaltering på Bøveien, alt håp trenger ikke være ute i forhold til det, slår ordfører Sture Pedersen fast.

Tom Tobiassen (Ap) påpeker at man trenger ikke kjøre hver dag for å registrere at deler av veien går i oppløsning.

– Vi prøver å påvirke gjennom vårt parti, og ønsker befaringer i Bø. Vi har fått et brev om forholdene i Steinsvika, det må vi ha med oss når vi skal jobbe med saken at det er trangt og vanskelig å gå med ei barnevogn gjennom Steinsvika, sa Tobiassen som helhjerta støtter arbeidet med å få gode veier i Bø.