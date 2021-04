Andøy-smittet med mutert virus

Nyheter





Andøy kommune meldte lørdag om at de hadde fått registrert et nytt tilfelle av koronasmitte. Dette var det andre på en uke og nummer 32 totalt i kommunen siden mars i fjor.

Ifølge en pressemelding fra kommunen, og artikkel på kommunens nettsider, er det snakk om den engelske mutasjonsvarianten av viruset. Dette er en variant som smitter lettere enn den første varianten av koronaviruset. Andøy kommune skriver i pressemeldingen at den smittede er i isolasjon og at nærkontaktene er satt i karantene.

– Husstandene til nærkontaktene er i ventekarantene frem til nærkontaktene har fått resultatet av den første testen, opplyser Andøy kommune.

I alt fem personer er i karantene.

Smittevernlege i andøy kommune, Hedda Mørch, uttaler i meldingen at de fortsatt har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen, og at hun takker alle som er med på å sørge for at smitten holdes nede.