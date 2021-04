Stortinget har vedtatt startskuddet for Nord-Norgebanen

Nyheter









– Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen, heter det i forslaget, som ble vedtatt med 56 stemmer for og 30 imot.

Dermed blir samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tvunget til å sette i gang arbeidet med jernbaneprosjektet som skal ta togtrafikken fra Fauske til Tromsø. Det liker han dårlig.

– Det som er min bekymring, er at vi skaper forventninger som jeg tror det er helt urealistisk å levere på, sier Hareide til NTB.

Han tror den 375 kilometer lange togstrekningen blir langt dyrere enn anslagene på mellom 107 og 120 milliarder kroner.

– Jeg tror Nord-Norge må tenke igjennom om de virkelig ønsker denne jernbanen. Alt tyder på at den kommer til å bli langt, langt dyrere, sier han.

Jubler

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er derimot strålende fornøyd.

– Et Nord-Norge uten bane ville ha utviklet seg til en periferi i en tid hvor utslipp skal ned og energieffektiv transport skal opp. Med bane åpner det seg store muligheter for næring og folk. Vi blir en del av Jernbane-Norge, sier Fylkesnes i en kommentar til NTB.

Hareide får også svar på tiltale fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Hareide hevder at det er urealistisk å bygge Nord-Norgebanen innenfor Nasjonal transportplan, men det blir realistisk om han bare er villig til å skrote upopulære motorveier som Hordfast, Rogfast og Møreaksen. Dette handler om prioriteringer. Mens regjeringen prioriterer motorveier, vil Rødt ha jernbane. I hele landet, sier han.

Ap: Må utredes

Det var SV, Senterpartiet og Frp som fremmet forslaget om å starte arbeidet med Nord-Norgebanen. I tillegg til Ap, fikk de også støtte fra Rødt og MDG.

Arbeiderpartiet har tidligere stemt imot et lignende forslag, men snudde etter helgens landsmøte der partiet vedtok å bygge ut Nord-Norgebanen.

I forkant av voteringen understreket Ap-representant Martin Henriksen at arbeidet må innebære en form for utredning.

– Vi oppfatter at dette er et intensjonsvedtak, i tråd med det Arbeiderpartiet har foreslått, og at normale prosesser for utredning og prioritering blir fulgt. Det er det vi legger i å starte arbeidet, sa Henriksen.