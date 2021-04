Nyheter





Det er på politiets Twitter-konto at opplysningene om kontrollen fremkommer.

Utrykningspolitiet hadde tatt plass på fylkesveg 82 ved Myrland i Sortland. Laserkontrollen sørget for at to bilførere fikk utstedt hvert sitt forenklede forelegg.

Den høyeste hastigheten som ble målt var 67 kilometer i timen i 60-sonen. Det sørget for at bilføreren må ut med 2.250 kroner.