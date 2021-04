FHI vurderer bruk av vaksine for 16-åringer

Nyheter





Aldersgruppen 16 til 18 år er ikke tatt med i vaksinescenarioet til Folkehelseinstituttet (FHI), til tross for at vaksinen fra Pfizer/Biontech er klarert for bruk til alle som har fylt 16 år.

– Vi har foreløpig ikke vurdert rekkefølgen for gruppa av friske personer 18–44 år og heller ikke om gruppa skal utvides ned til 16 år, skriver overlege Preben Aavitsland i FHI i en epost til NTB.

Han forklarer imidlertid at disse vurderingene nå pågår og vil bli sendt til Helsedepartementet innen 11. mai.

– I koronavaksinasjonsprogrammet er det åpnet for vaksinasjon av alle ned til 16 år som har sykdommer som gir særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, påpeker Aavitsland.