Starter utredning om parkeringsavgift i Sortland sentrum

Nyheter

Da politikerne i kommunestyret skrotet planen for helhetlig parkeringsløsning i Sortland sentrum, som blant annet innebar parkeringsavgift og tidsbegrenset gratis parkering, hadde administrasjonen kommet et godt stykke i utredningen. I oktober 2017 la kommunen fram et forslag hvor de gikk inn for en slik løsning, og før kommunestyremøtet i februar 2018 gikk kommunestyret inn for å bevilge 1,25 millioner til det videre arbeidet. Flere aktører i næringslivet hadde sagt at de var positive til planene.