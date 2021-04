Nyheter





Det er politiet som melder dette på sin Twitter-konto.

Politiet hadde laserkontroll på fylkesveg 820 ved Folkvang i Sortland. To av bilførerne som kjørte forbi holdt for høy hastighet.

Det var ingen av dem som kjørte så fort at førerkortet røk, men en av bilførerne var ikke langt unna. Bilføreren ble målt til 83 kilometer i timer i 60-sonen, som bare er tre kilometer unna grensa for å miste førerkortet for høy hastighet i en 60-sone. Bilføreren slapp unna med en bot på 9.050 kroner denne gangen.