Ved sist årsskifte var det bosatt 4.430 personer i Øksnes. I perioden 2000 til 2019, viste flyttemønsteret at 861 personer valgte å bosette seg i nabokommunen Sortland. I samme periode viste det motsatte flyttemønsteret at 588 personer fra Sortland slo seg ned i fiskerikommunen. Det viser et netto, negativt tall for Øksnes på 273 personer over 19 år.