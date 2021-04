– Nyksundveien må ses i sammenheng med hele Øksnes

Nyksund Vel har framsatt et ufravikelig krav om at infrastruktur som vei og trafikkregulering på stedet må kraftig oppgraderes om nye planer om hotell i Nyksund blir en realitet. Ordføreren svarer at når og eventuelt om Nyksundveien kan få fast dekke avhenger av årlige prioritering av kommunestyret.