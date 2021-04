20 bilførere ble bøtelagt

Nyheter





Det er politiet som melder om dette på sin Twitter-konto.

I løpet av to fartskontroller onsdag kveld, ble det skrevet ut hele 20 forenklede forelegg.

Den første kontrollen som ble meldt om, var i sentrum. Her var det snakk om 50-sone og det var åtte av bilførerne som kjørte forbi som holdt for høy hastighet. Den høyeste hastigheten som ble målt, var på 61 kilometer i timen. 61 kilometer i timen i 50-sone, gir ifølge lovdata.no et forenklet forelegg på 4.050 kroner.

Ikke lenge etter meldte politiet om en ny laserkontroll. Denne gangen var det på Sandstrand, der det er 60-sone. Her ble det enda bedre fangst for politiet. 12 bilførere ble her vinket inn og ilagt hvert sitt forelegg. Her var den høyeste hastigheten 80 kilometer i timen, som vil si at den aktuelle bilføreren må ut med 5.850 kroner.